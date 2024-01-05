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Российские военные продвинулись возле Авдеевки — ISW

05 января 2024, 09:45

Российские военные продвинулись возле Авдеевки — ISW

Российские оккупанты продвинулись вблизи Авдеевки Донецкой области и усилили позиционные боевые действия с украинскими силами в этом районе. Об этом сообщил в ежедневном отчете Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что геолоцированные кадры за 4 января показывают продвижение российских войск неподалеку Авдеевского террикона, что к северо-востоку от города. Российские микроблогеры заявили, что армия Российской Федерации продвинулась в дачных районах к юго-востоку от террикона.

Также они сообщили о продвижении на расстояние до одного километра в длину и на 150 метров в глубину возле населенного пункта Бердичи и на 200 метров в глубину в районе Очеретино. Однако, эксперты ISW не нашли визуального подтверждения этих утверждений.

В то же время российские и украинские источники сообщили 4 января, что позиционные бои продолжаются на северо-запад от Авдеевки в районе Новобахмутовки, Бердича и Степового; возле Авдеевского коксохимического завода на северо-западе Авдеевки; на северо-восточной и юго-восточной окраине Авдеевки; к югу от Авдеевки в районе Опытного; к юго-западу от Авдеевки в районе Водяного, Невельского; и к западу от Авдеевки в районе Тоненького.

Аналитики добавляют, что по информации командующего Таврической группой войск Украины бригадный генерала Александра Тарнавского, российские оккупанты за последние сутки почти вдвое увеличили интенсивность наземных атак.

Также глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш заявил, что ВС РФ в первую очередь атакуют Степовое, пытаясь нарушить работу украинских наземных коммуникаций. Впрочем, ВСУ по-прежнему сохраняют контроль над населенным пунктом, говорится в сообщении.

Согласно информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 06:00 5 января, в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении украинские военные продолжают сдерживать противника, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

«Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери», — говорится в сообщении Генштаба.

В Генштабе добавили, что за прошедшие сутки Силы обороны отбили 16 атак вблизи Новобахмутовки, Степового, Авдеевки и еще 16 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

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