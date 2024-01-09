Навколо Авдіївки випало до пів метра снігу, температура -15 градусів: Барабаш розповів деталі

Навколо Авдіївки на Донеччині випало до пів метра снігу. Відомо, що на українських позиціях –15 градусів. Про це повідомив голова Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш під час телемарафону.



«Як було гаряче, так і залишається. Наразі мінус 15, майже добу дуже сильно падав сніг. Насипало дуже багато, подекуди до півметра. Це справді ускладнює ведення бойових дій як з нашого боку, так і ворогом. Ми перебуваємо в обороні, вони намагаються штурмувати», — зазначив він.



За словами Барабаша, росіяни завдають місту близько 20 авіабомбових ударів. Також вони застосовують важку техніку та піхотні штурми.



Нагадаємо, окупанти просунулися поблизу Авдіївки Донецької області та посилили позиційні бойові дії з українськими силами у цьому районі.