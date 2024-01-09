Россияне ударили по больнице в Покровске во время операции: в ОП показали видео

В субботу, 6 января, российские войска атаковали Покровск Донецкой области. Под ракетный удар попала местная больница, где в тот момент проходила операция. Видео российской атаки опубликовал на своей странице в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.



«Удар россиян по больнице в Покровске… Это должен видеть весь мир», — написал он.



Напомним, 11 человек целыми семьями погибли в результате российского удара по Покровскому району. Также «Новости Донбасса» писали, что результате удара по Покровску погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки.



8 января завершены поисково-спасательные работы на местах обстрелов.



Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям погибших в Покровском районе.



«Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам», — сказал президент в видеообращении.