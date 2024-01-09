Росіяни вдарили по лікарні в Покровську під час операції: у ОП показали відео

У суботу, 6 січня, російські війська атакували Покровськ Донецької області. Під ракетний удар потрапила місцева лікарня, де на той момент проходила операція. Відео російської атаки опублікував на своїй сторінці у Telegram голова Офісу президента України Андрій Єрмак.



«Удар росіян по лікарні в Покровську... Це має бачити весь світ», — написав він.



Нагадаємо, 11 людей цілими сім'ями загинули внаслідок російського удару по Покровському району. Також «Новини Донбасу» писали , що внаслідок удару по Покровську загинули четверо членів родини переселенців з Авдіївки.



8 січня завершено пошуково-рятувальні роботи на місцях обстрілів.



Президент Володимир Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих у Покровському районі.



«Мої співчуття всім, хто втратив рідних та близьких. Удар росіян був просто за звичайною житловою забудовою, приватними будинками», — сказав президент у відеозверненні.