Удар по Покровску: из-за российской атаки погибла семья переселенцев из Авдеевки

Последствия ракетного удара в Покровске. Фото: Новости Донбасса

В результате удара войск РФ по Покровску 6 января погибли четверо членов семьи переселенцев из Авдеевки. Об этом «Новостям Донбасса» рассказали их соседи в Покровске, а также их знакомые из Авдеевки. Кроме того, факт гибели семьи переселенцев из Авдеевки «Новостям Донбасса» подтвердила спикерка ГСЧС в Донецкой области Вероника Бахал.



В результате попадания ракеты в частный дом погибли Ангелина Новикова и ее сын Глеб. Также погиб ее племянник Иван Осуховский и его мать Алина. Отец Ангелины и ее муж Артем остались живы.



Эта большая семья выехала из Авдеевки в Покровск после гибели родных: в результате российского обстрела 23 мая 2023 года погибла мать Ангелины Елена Гребешкова. В тот день рядом также погиб тесть Елены Василий.



Корреспондент «Новостей Донбасса» побывал на месте ракетного удара в Покровске.

Также корреспондент «Новостей Донбасса» посетил место обстрела в селе Ровное под Покровском.

Напомним, 6 января войска РФ ударили по Покровскому району ракетами. Основные повреждения зафиксированы в частном секторе Покровска и села Ровное.



В обеих населенных пунктах на месте попаданий работают полиция, ГСЧС и лаборатория, чтобы быстро идентифицировать останки людей.



По состоянию на 17:00 7 января на местах ударов в Покровске и селе Ровное изъяли тела трех погибших, среди которых трехлетний ребенок, сообщил глава МВД Игорь Клименко.



По предварительной информации, жертвами российских ударов стали не менее 11 человек, из которых 5 детей. Однако окончательную цифру погибших подтвердит экспертиза. В МВД отмечают, что сила российского удара была слишком мощной, поэтому эта работа требует времени.







По данным ОВА, всего в Покровском районе было повреждено 203 частных дома и 15 многоэтажек.