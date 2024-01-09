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В Италии отменили скандальную выставку о «расцвете» Мариуполя в оккупации — МИД

09 января 2024, 16:40

В Италии отменили скандальную выставку о «расцвете» Мариуполя в оккупации — МИД

Проведение в итальянском городе Модена пропагандистской выставки об оккупированном российскими захватчиками Мариуполе было отменено. Такое решение приняла мэрия после обращения украинской стороны. Об этом сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Чиновник отметил, что власти итальянского города Модена отозвали разрешение на проведение выставки о «расцвете» Мариуполя, который находится под российской оккупацией с весны 2022 года.

«Искренне приветствуем это решение. Благодарны как мэрии города, так и украинцам в Италии, которые не дали ввести в заблуждение итальянское общество о последствиях российских преступлений в Мариуполе и Украине», — подчеркнул спикер.

В МИД также призвали другие города в мире не предоставлять площадки для подобных российских провокаций.

«Это станет важным вкладом в победу Украины над российской агрессией», — отметил Николенко.

Напомним, 4 января стало известно, что в Италии в городе Модена хотят провести выставку, посвященную «расцвету» Мариуполя во время российской оккупации.

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