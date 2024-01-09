В Італії скасували скандальну виставку про «розквіт» Маріуполя в окупації — МЗС

Проведення в італійському місті Модена пропагандистської виставки про окупований російськими загарбниками Маріуполь було скасовано. Таке рішення ухвалила мерія після звернення української сторони. Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Чиновник зазначив, що влада італійського міста Модена відкликала дозвіл на проведення виставки про «розквіт» Маріуполя, який знаходиться під російською окупацією з весни 2022 року.

«Щиро вітаємо це рішення. Вдячні як мерії міста, так і українцям в Італії, які не дали ввести в оману італійське суспільство про наслідки російських злочинів у Маріуполі та Україні», — наголосив спікер.

У МЗС також закликали інші міста у світі не надавати майданчики для таких російських провокацій.

«Це стане важливим внеском у перемогу України над російською агресією», — зазначив Ніколенко.

Нагадаємо, 4 січня стало відомо, що в Італії в місті Модена хочуть провести виставку, присвячену розквіту Маріуполя під час російської окупації.