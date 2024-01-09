Привело к убыткам в 20 млн грн: в Краматорском районе незаконно добывали уголь

В Краматорском районе Донецкой области незаконно добывали уголь, что привело к 20 миллионам гривен ущерба.

Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

«Прокуратура требует вернуть государству более 20 миллионов гривен ущерба, причиненного незаконной добычей угля в Краматорском районе. С целью защиты интересов государства подала иск в Добропольский горрайонный суд о взыскании ущерба в пользу государства», — говорится в сообщении.



По данным следствия, в декабре 2022 года директор и начальник участка «ООО», работающий в сфере добывания полезных ископаемых, получили доступ к участку одной из шахт в Краматорском районе. Достоверно зная, что расположенный на ней вентиляционный ствол предприятием не задействован в производстве, «предприниматели» начали использовать его для незаконной добычи каменного угля.

За месяц они успели поднять на поверхность более двох тысяч тонн топлива, что в врезультате привело к ущербу в более 20 миллионов гривен.