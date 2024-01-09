Призвело до збитків у 20 млн грн: у Краматорському районі незаконно добували вугілля

У Краматорському районі Донецької області незаконно добували вугілля, що призвело до 20 мільйонів гривень збитків.

Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

«Прокуратура вимагає повернути державі понад 20 мільйонів гривень збитків, завданих незаконним видобутком вугілля у Краматорському районі. З метою захисту інтересів держави подала позов до Добропільського міськрайонного суду про стягнення збитків на користь держави», — йдеться у повідомленні.



За даними слідства, у грудні 2022 року директор та начальник ділянки «ТОВ», що працює у сфері добування корисних копалин, отримали доступ до ділянки однієї із шахт у Краматорському районі. Достовірно знаючи, що вентиляційний ствол, що розташований на ній, підприємством не задіяний у виробництві, «підприємці» почали використовувати його для незаконного видобутку кам'яного вугілля.

За місяць вони встигли підняти на поверхню понад дві тисячі тонн палива, що в результаті призвело до збитків у понад 20 мільйонів гривень.