Зеленский пообщался з президентом Польши Анджеем Дудой

Зеленский и Дуда ФОТО: KPRP

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с Президентом Польши Анджеем Дудой.

Об этом сообщил Зеленский на страничке в Fecebook, 9 января.

«Пообщались с президентом Польши Анджеем Дудой Andrzej Duda. Поблагодарил за непреклонную поддержку нашей страны на пути вступления в ЕС и НАТО», — написал президент Украины.

По словам Зеленского, президенты обсудили обеспечение финансовой и политической поддержки Украины со стороны Евросоюза. Обменялись мнениями в контексте приближения Вашингтонского саммита НАТО и ожидаемых решений Североатлантического союза.

«Я и Анджей уверены, что взаимодействие Украины и Польши является важным элементом совместного европейского дома. Будущее Украины и Польши – в единстве, взаимной поддержке и взаимовыгодном сотрудничестве», — отметил Зеленский.

Также по словам Зеленского, одна из ключевых тем разговора – взаимодействие в сфере безопасности с акцентом на ключевых потребностях Сил обороны Украины.