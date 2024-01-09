Зеленський поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою

Зеленський та Дуда ФОТО: KPRP

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із Президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Про це повідомив Зеленський на сторінці у Fecebook, 9 січня.

«Поспілкувалися із президентом Польщі Анджеєм Дудою Andrzej Duda. Подякував за непохитну підтримку нашої країни на шляху вступу до ЄС та НАТО», — написав президент України.

За словами Зеленського, президенти обговорили забезпечення фінансової та політичної підтримки України з боку Євросоюзу. Обмінювалися думками щодо наближення Вашингтонського саміту НАТО та очікуваних рішень Альянсу.

«Я та Анджей упевнені, що взаємодія України та Польщі є важливим елементом спільного європейського будинку. Майбутнє України та Польщі – у єдності, взаємній підтримці та взаємовигідній співпраці», – зазначив Зеленський.

Також, за словами Зеленського, одна з ключових тем розмови – взаємодія у сфері безпеки з акцентом на ключових потребах Сил оборони України.