Умеров и Залужный посетили позиции Сил обороны в районе Купянска

Умеров и Залужный посетили Харьковскую область ФОТО: Министерство обороны

Во вторник, 9 января министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как говорится в сообщении, командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать. Успехов у российских окупантов в этом направлении нет.

«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – оккупанту не понравится», — подчеркнул Министр обороны.