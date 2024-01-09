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Умеров и Залужный посетили позиции Сил обороны в районе Купянска

09 января 2024, 20:16

Умеров и Залужный посетили позиции Сил обороны в районе Купянска

Умеров и Залужный посетили Харьковскую область ФОТО: Министерство обороны Умеров и Залужный посетили Харьковскую область ФОТО: Министерство обороны

Во вторник, 9 января министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженными Силами Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. 

Как говорится в сообщении, командующий ОСУВ «Хортица» генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать. Успехов у российских окупантов в этом направлении нет.

«Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время – оккупанту не понравится», — подчеркнул Министр обороны.

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