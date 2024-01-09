Умєров та Залужний відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська

Умєров та Залужний відвідали Харківську область ФОТО: Міністерство оборони

У вівторок, 9 січня, міністр оборони Рустем Умєров разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним та начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп'янська.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Як йдеться у повідомленні, командувач ОСУВ «Хортиця» генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією навколо Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських оккупантів у цьому напрямі немає.

«Мав честь зустрітися із командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямі зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть прийняті найближчим часом – окупанту не сподобається», - наголосив міністр оборони.