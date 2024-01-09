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Захватчики на ВОТ заставляют детей писать письма солдатам РФ — ЦНС

09 января 2024, 21:21

Захватчики на ВОТ заставляют детей писать письма солдатам РФ — ЦНС

На временно оккупированных Россией территориях Украины захватчики заставляю детей писать письма российским военным в обмен на подарки.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. 

Как говорится в сообщении, оккупанты заставили детей Олешкивского дома-интерната писать письма русским солдатам. По идее, это должны быть благодарственные письма за подарок, которые «солдаты» передали детям.

«На самом деле подарочные наборы покупала оккупационная администрация, но выставляли это как подарки солдат, за что каждый ребенок должен был написать благодарственное письмо оккупанту. Таким образом, у детей формировали мнение о дружественном к ним отношении оккупанта», — отметили в ЦНС.

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