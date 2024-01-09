Загарбники на ТОТ змушують дітей писати листи солдатам РФ — ЦНС

На тимчасово окупованих Росією територіях України загарбники змушують дітей писати листи російським військовим за подарунки.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як йдеться у повідомленні, окупанти змусили дітей Олешківського будинку-інтернату писати листи російським солдатам. За ідеєю, це мають бути листи подяки за подарунок, які «солдати» передали дітям.

«Насправді подарункові набори купувала окупаційна адміністрація, але виставляли це як подарунки солдатів, за що кожна дитина мала написати лист подяки окупанту. Таким чином, у дітей формували думку про дружнє до них ставлення окупанта», - зазначили у ЦНС.