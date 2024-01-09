Возглавили администрацию Северодонецка так называемой «ЛНР»: трое коллаборантов получили подозрение

Во временно оккупированном РФ Северодонецке Луганской области трое местных жителей возглавили администрацию так называемой «ЛНР».
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
В полиции сообщили, что подозреваемые перешли на сторону оккупантов и добровольно заняли должности главы, заместителя председателя и начальника управления образования администрации временно оккупированного города.
Все фигуранты - жители Луганской области. Они занимались пропагандой русского мира и поддерживали враждебные действия русской федерации.
По данным следствия, в июле 2022 года должность главы администрации города Северодонецк в незаконных органах власти так называемой «ЛНР» добровольно занял 52-летний житель Луганской области.
Его заместительницей стала 35-летняя старобильчанка, а управление образования возглавила 56-летняя местная жительница. Последняя обеспечивала деятельность незаконно созданных учебных заведений на территории Северодонецка и прилегающего района.
В настоящее время трем псевдочиновникам правоохранители заочно сообщили о подозрении.