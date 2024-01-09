Очолили адміністрацію Сєвєродонецька так званої «ЛНР»: троє колаборантів отримали підозру

У тимчасово окупованому РФ Сєвєродонецьку Луганської області троє місцевих жителів очолили адміністрацію так званої «ЛНР».

Про це повідомляє Національна поліція України.

У поліції повідомили, що підозрювані перейшли на бік окупантів та добровільно обійняли посади голови, заступника голови та начальника управління освіти адміністрації тимчасово окупованого міста.

Усі фігуранти – мешканці Луганської області. Вони займалися пропагандою російського світу та підтримували ворожі дії Російської федерації.

За даними слідства, у липні 2022 року посаду голови адміністрації міста Сєвєродонецьк у незаконних органах влади так званої «ЛНР» добровільно обійняв 52-річний житель Луганської області.

Його заступницею стала 35-річна старобильчанка, а управління освіти очолила 56-річна місцева мешканка. Остання забезпечувала діяльність незаконно створених навчальних закладів на території Сєвєродонецька та прилеглого району.

Наразі трьом псевдочиновникам правоохоронці заочно повідомили про підозру.