В Донецкой области за сутки двое людей получили ранения в результате атак россиян

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Российские войска за минувшие сутки, 9 января, обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«За 9 января россияне ранили 2 жителей Донецкой области — в Авдеевке и Нью-Йорке», — написал он.



С начала полномасштабной войны в Донецкой области оккупанты убили 1830 человек, еще 4474 – получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, оккупационные войска обстреляли Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр.