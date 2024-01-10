Оккупанты обстреляли Харьков, есть повреждения

Российские оккупационные войска обстреляли Харьков вечером 9 января. В городе был поврежден детский оздоровительный центр. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«В результате российских ударов зафиксированы повреждения территории и помещений детского оздоровительного центра в Харькове. Исключительно гражданский объект!», — говорится в сообщении.

Руководитель Харьковской областной военной администрации добавил, что информация о пострадавших не поступала, а в момент обстрела в помещениях оздоровительного центра людей не было.

Экстренные службы продолжают осмотр мест попаданий.

По информации ОВА, оккупанты нанесли удары, предварительно, из зенитно-ракетного комплекса С-300 с территории Белгорода.