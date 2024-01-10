На Донеччині за добу двоє людей отримали поранення внаслідок атак росіян

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Російські війська минулої доби, 9 січня, обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



«За 9 січня росіяни поранили 2 жителів Донецької області — в Авдіївці та Нью-Йорку», — написав він.



З початку повномасштабної війни на Донеччині окупанти вбили 1830 осіб, ще 4474 — отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя та Волновахи.



Нагадаємо, окупаційні війська обстріляли Харків увечері 9 січня. У місті було пошкоджено дитячий оздоровчий центр.