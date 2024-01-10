Войска РФ обстреляли десятки населенных пунктов Донетчины: много разрушений

Оккупанты атаковали Донецкую область. Фото: Вадим Филашкин

Оккупационные войска РФ за прошедшие сутки, 9 января, атаковали семь громад Донецкой области. Во многих населенных пунктах есть значительные повреждения, в частности, обстреляна шахта и жилые дома. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



По уточненной информации, из-за обстрелов в Новоукраинке Угледарской громады повреждено агропредприятие.





Кроме того, в Авдеевке ранен человек, в Марьинской громаде обстреляны Красногоровка, Новомихайловка и Екатериновка. Трижды под огонь попала Кураховская громада: поврежден дом в Остром, в зоне поражения промышленная зона Курахово. В Гродовской громаде обстреляна шахта.





Также Лиманская громада подверглась 9 обстрелам: 6 в Ямполе, 2 в Торском и 1 в Заречном.





В Торецкой громаде в Нью-Йорке 1 человек ранен, повреждено 5 домов; еще 1 дом поврежден в Щербиновке. В Часовоярской громаде повреждены 10 частных домов, административное здание и промышленное сооружение.





Напомним, российские войска за 9 января обстреляли ряд населенных пунктов в Донецкой области. В результате атаки двое людей получили ранения.