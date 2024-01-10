Війська РФ обстріляли десятки населених пунктів Донеччини: багато руйнувань

Окупанти атакували Донецьку область. Фото: Вадим Філашкін

Окупаційні війська РФ минулої доби, 9 січня, атакували сім громад Донецької області. У багатьох населених пунктах є значні пошкодження, зокрема, обстріляно шахту та житлові будинки. Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.



За уточненою інформацією, через обстріл у Новоукраїнці Вугледарської громади пошкоджено агропідприємство.





Крім того, в Авдіївці поранено людину, в Мар'їнській громаді обстріляно Красногорівку, Новомихайлівку та Катеринівку. Тричі під вогонь потрапила Курахівська громада: пошкоджено будинок у Гострому, в зоні ураження промислова зона Курахового. У Гродівській громаді обстріляно шахту.





Також Лиманська громада зазнала 9 обстрілів: 6 у Ямполі, 2 у Торському та 1 у Зарічному.





У Торецькій громаді в Нью-Йорку 1 особа поранена, пошкоджено 5 будинків; ще 1 будинок пошкоджений у Щербинівці. У Часовоярській громаді пошкоджено 10 приватних будинків, адміністративну будівлю та промислову споруду.





Нагадаємо, російські війська за 9 січня обстріляли низку населених пунктів у Донецькій області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.