Оправдывал оккупацию Донецка и Луганска: задержан экс-послушник Киево-Печерской Лавры

Задержан послушник московской церкви, который оправдывал оккупацию Донецка и Луганска. Фото: СБУ

Экс-послушник УПЦ МП получил подозрение за оправдание временной оккупации Донецка и Луганска, информирует пресс-центр СБУ.



Служба безопасности собрала доказательную базу на бывшего послушника Киево-Печерской лавры, причастного к информационно-подрывной деятельности в пользу России.



«Будучи клириком УПЦ МП, фигурант оправдывал вооруженную агрессию России и временную оккупацию части территории Украины, в том числе Донецка и Луганска», — говорится в сообщинии.



Также любитель «русского мира» публично распространил фейки об украинских защитниках на восточном фронте и назвал полномасштабную агрессию России «обострением конфликта» между Россией и Украиной.



По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения России в Украину подозреваемый изготовил и направил в государственные органы письмо, в котором оправдывал вооруженную агрессию России, начатую в 2014 году.



Ему грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Ранее СБУ задержала церковную хористку и супругу настоятеля храма УПЦ МП в Запорожье.



Прокуратура АРК также сообщила о подозрении протоиерею Симферопольской и Крымской епархии УПЦ МП за пособничество государству-агрессору.



Напомним, правоохранители провели следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры УПЦ МП в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти.



А 12 декабря был задержан экс-казначей Киево-Печерской Лавры, который помогал мужчинам незаконно пересекать границу.