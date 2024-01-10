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Виправдовував окупацію Донецька та Луганська: затримано експослушника Києво-Печерської Лаври

10 січня 2024, 15:35

Виправдовував окупацію Донецька та Луганська: затримано експослушника Києво-Печерської Лаври

Затримано послушника московської церкви, який виправдовував окупацію Донецька та Луганська. Фото: СБУ Затримано послушника московської церкви, який виправдовував окупацію Донецька та Луганська. Фото: СБУ

Експослушник УПЦ МП отримав підозру за виправдання тимчасової окупації Донецька та Луганська, повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки зібрала доказову базу на колишнього послушника Києво-Печерської лаври, який причетний до інформаційно-підривної діяльності на користь Росії.

«Будучи кліриком УПЦ МП, фігурант виправдовував збройну агресію Росії та тимчасову окупацію частини території України, зокрема Донецька та Луганська», — йдеться у повідомленні.

Також любитель «руського миру» публічно поширив фейки про українських захисників на східному фронті та назвав повномасштабну агресію Росії «загостренням конфлікту» між Росією та Україною.

За даними слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну підозрюваний виготовив та направив до державних органів листа, в якому виправдовував збройну агресію Росії, розпочату у 2014 році.

Йому загрожує до 8 років ув'язнення з конфіскацією майна. Раніше СБУ затримала церковну хористку та дружину настоятеля храму УПЦ МП у Запоріжжі.

Прокуратура АРК також повідомила про підозру протоієрею Сімферопольської та Кримської єпархії УПЦ МП за допомогу державі-агресору.

Нагадаємо, правоохоронці провели слідчі дії на території Почаївської Успенської Лаври УПЦ МП у рамках кримінального провадження про причетність керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

А 12 грудня було затримано ексскарбника Києво-Печерської Лаври, який допомагав чоловікам незаконно перетинати кордон.

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