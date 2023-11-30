СБУ проводит обыски в Почаевской лавре УПЦ МП

СБУ проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры. Фото: СБУ

Служба безопасности проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры УПЦ МП в рамках уголовного производства о причастности руководства Лавры к разжиганию национальной вражды и ненависти, сообщает пресс-центр службы безопасности.



По данным следствия, представители Почаевской Лавры обнародовали на сайте монастыря публикацию, в которой оскорбляли национальную честь и достоинство иудеев, а также разжигали религиозную рознь против представителей всех церквей, кроме УПЦ.

СБУ проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры. Фото: СБУ

Кроме того, в этой публикации клирики УПЦ МП поставили под сомнение существование Украины как суверенного государства отдельно от России.

СБУ проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры. Фото: СБУ

Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила наличие в тексте интернет-публикации высказываний, разжигающих межнациональную рознь и ненависть.

СБУ проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры. Фото: СБУ

«Подчеркиваем, что в своей деятельности СБУ соблюдает принцип беспристрастности к деятельности любой религиозной конфессии и уважает право каждого гражданина на свободу мировоззрения и вероисповедания, как это определено Конституцией Украины», — заявили в СБУ.

СБУ проводит следственные действия на территории Почаевской Успенской Лавры. Фото: СБУ

Напомним, Представитель УПЦ МП помогал вывозить «скифское золото» для продажи в ЕС. Ранее Верховная Рада в четверг, 19 октября, проголосовала в первом чтении за законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с РФ.



Также СБУ сообщила о новом подозрении митрополиту Черкасской епархии УПЦ (МП), который во время домашнего ареста разжигал религиозную рознь.



По материалам Службы безопасности Украины осужден митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата — глава Тульчинской епархии в Винницкой области Ионафан, публично оправдывавший российскую вооруженную агрессию против Украины.