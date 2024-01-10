Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе жильцы почти 40 многоквартирных домов зимуют без тепла. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе не работает 11 подстанций, почти 40 многоквартирных домов без тепла. И это только официальные данные, которые привел «мэр» оккупированного города Олег Моргун, сообщил сегодня Мариупольский городской совет.

Отмечается, что, по словам Олега Моргуна, из-за непогоды 11 трансформаторных подстанций на Левобережье обесточены. Также отсутствует подача теплоносителя в 39 многоквартирных домов.

На самом деле цифры больше. Это можно понять из постоянных сообщений мариупольцев в местных пабликах. С начала отопительного сезона ежедневно горожане сообщают об отсутствии тепла или электроэнергии.

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что оккупанты полностью провалили подготовку ко второй уже зиме. Люди выживают в холодных квартирах.

«За почти два года оккупанты так и не смогли наладить нормальную работу критической инфраструктуры. Котельные не подготовлены, инженерные сети не заменены, а аварийные дома не способны «принимать» тепло. И это уже вторую зиму подряд», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики отбирают землю у жителей районов Гавани и Слободки, чтобы построить курорт.