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Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе

10 января 2024, 16:35

Почти 40 многоквартирных домов остаются без тепла в оккупированном Мариуполе

Во временно оккупированном Мариуполе жильцы почти 40 многоквартирных домов зимуют без тепла. Фото: Мариупольский городской совет Во временно оккупированном Мариуполе жильцы почти 40 многоквартирных домов зимуют без тепла. Фото: Мариупольский городской совет

В оккупированном Мариуполе не работает 11 подстанций, почти 40 многоквартирных домов без тепла. И это только официальные данные, которые привел «мэр» оккупированного города Олег Моргун, сообщил сегодня Мариупольский городской совет.

Отмечается, что, по словам Олега Моргуна, из-за непогоды 11 трансформаторных подстанций на Левобережье обесточены. Также отсутствует подача теплоносителя в 39 многоквартирных домов.

На самом деле цифры больше. Это можно понять из постоянных сообщений мариупольцев в местных пабликах. С начала отопительного сезона ежедневно горожане сообщают об отсутствии тепла или электроэнергии.  

В Мариупольском горсовете подчеркнули, что оккупанты полностью провалили подготовку ко второй уже зиме. Люди выживают в холодных квартирах.

«За почти два года оккупанты так и не смогли наладить нормальную работу критической инфраструктуры. Котельные не подготовлены, инженерные сети не заменены, а аварийные дома не способны «принимать» тепло. И это уже вторую зиму подряд», — заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном РФ Мариуполе захватчики отбирают землю у жителей районов Гавани и Слободки, чтобы построить курорт. 

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