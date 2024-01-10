Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі

У тимчасово окупованому Маріуполі мешканці майже 40 багатоквартирних будинків зимують без тепла. Фото: Маріупольська міська рада

В окупованому Маріуполі не працює 11 підстанцій, майже 40 багатоквартирних будинків без тепла. І це лише офіційні дані, які навів «мер» окупованого міста Олег Моргун, повідомила сьогодні Маріупольська міська рада.

Зазначається, що, за словами Олега Моргуна, через негоду 11 трансформаторних підстанцій на Лівобережжі знеструмлено. Також відсутня подача теплоносія до 39 багатоквартирних будинків.

Насправді цифри більші. Це можна зрозуміти із постійних повідомлень маріупольців у місцевих пабликах. З початку опалювального сезону щодня городяни повідомляють про відсутність тепла чи електроенергії.

У Маріупольській міськраді наголосили, що окупанти повністю провалили підготовку до другої вже зими. Люди виживають у холодних квартирах.

«За майже два роки окупанти так і не змогли налагодити нормальну роботу критичної інфраструктури. Котельні не підготовлені, інженерні мережі не замінені, а аварійні будинки не здатні «приймати» тепло. І це вже другу зиму поспіль», — заявив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованому РФ Маріуполі загарбники відбирають землю у мешканців районів Гавані та Слободки, щоб збудувати курорт.