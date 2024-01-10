В Севастополе погиб российский полковник во время удара по командному пункту

Полковник Вадим Исмагилов. Фото из открытых источников

В РФ подтвердили гибель российского военнослужащего, полковника Вадима Исмагилова, который скончался в результате удара ВСУ по командному пункту соединения российских оккупационных войск во временно оккупированном Севастополе. Соответствующие некрологи публикуют знакомые Исмагилова.



Исмагилов был командиром войсковой части 85683 Минобороны РФ в оккупированном Севастополе.



OSINT-расследователи предполагают, что Исмагилов погиб 4 января 2024 во время украинского ракетного удара Storm Shadow/SCALP по командному пункту.



В Челябинском военном автомобильном институте, в котором учился Исмагилов, написали, что прощание с ним пройдет 11 января.

Напомним, 4 января вблизи временно оккупированного Россией Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.