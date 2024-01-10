У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту

Полковник Вадим Ісмагілов. Фото з відкритих джерел

У РФ підтвердили загибель російського військовослужбовця, полковника Вадима Ісмагілова, який помер внаслідок удару ЗСУ по командному пункту з'єднання російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Севастополі. Відповідні кекрологи публікують знайомі Ісмагілова.



Ісмагілов був командиром військової частини 85683 Міноборони РФ в окупованому Севастополі.



OSINT-розслідувачі припускають, що Ісмагілов загинув 4 січня 2024 року під час українського ракетного удару Storm Shadow/SCALP по командному пункту.



У Челябінському військовому автомобільному інституті, в якому навчався Ісмагілов, написали, що прощання з ним відбудеться 11 січня.

Нагадаємо, 4 січня поблизу тимчасово окупованого Росією Севастополя було вражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.