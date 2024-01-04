ВСУ уничтожили командный пункт оккупантов вблизи Севастополя в оккупированном Крыму

Сегодня, 4 января, вблизи временно оккупированного Россией Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Об этом сообщили в пресс-службе СтратКома ВСУ.



«Сегодня около 15.00 Вооруженные силы Украины поразили командный пункт соединения российских оккупационных войск вблизи Севастополя», — говорится в сообщении.



Напомним, во временно оккупированном Севастополе и Евпатории гремели взрывы 4 января. В Минобороны РФ сообщили, что дежурными средствами ПВО десять украинских ракет уничтожены над Крымским полуостровом. Больше никаких деталей не указали.