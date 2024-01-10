В Кремле назвали еще одну причину, почему отвергают мирный план Зеленского

В администрации российского президента снова раскритиковали мирный план президента Украины Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле недовольны тем, что план не предусматривает участие России в завершении войны против Украины.



«Вы видите совершенно труднообъяснимые процессы по урегулированию, по мирному форуму. Мирный форум Зеленского — это какая-то формула, какая-то комбинация стран, которая обсуждает некую мирную формулу без участия России. Очень странный процесс», — сказал Песков.



Он сообщил, что «существует де-факто по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров».

Напомним, в Кремле выдвинули условия для завершения войны против Украины. Россия требует, чтобы Украина: вернулась к нейтральному внеблоковому статусу, отказалась от вступления в ЕС и НАТО, признала «новые территориальные реалии», закрепила статус русского языка как государственного на законодательном уровне, ВСУ прекратили огонь, а западные страны — поставки вооружений.



Украинская сторона выдвинула встречные требования: вывод всех войск с суверенной территории Украины, выдача военных преступников и авторов войны, закрепление зоны демилитаризации на территории РФ, сокращение наступательного вооружения.