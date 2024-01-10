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У Кремлі назвали ще одну причину, чому відкидають мирний план Зеленського

10 січня 2024, 17:25

У Кремлі назвали ще одну причину, чому відкидають мирний план Зеленського

В адміністрації російського президента знову розкритикували мирний план президента України Володимира Зеленського. Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що у Кремлі незадоволені тим, що план не передбачає участі Росії у завершенні війни проти України.

 «Ви бачите цілком важкозрозумілі процеси щодо врегулювання, мирного форуму. Мирний форум Зеленського — це якась формула, якась комбінація країн, яка обговорює мирну формулу без участі Росії. Дуже дивний процес», — сказав Пєсков.

Він повідомив, що «існує де-факто, як і раніше, юридично закріплена відмова Києва від будь-яких переговорів».

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Нагадаємо, у Кремлі висунули умови для завершення війни проти України. Росія вимагає, щоб Україна: повернулася до нейтрального позаблокового статусу, відмовилася від вступу до ЄС та НАТО, визнала «нові територіальні реалії», закріпила статус російської мови як державної на законодавчому рівні, ЗСУ припинили вогонь, а західні країни — постачання озброєнь.

Українська сторона висунула зустрічні вимоги: виведення всіх військ із суверенної території України, видача військових злочинців та авторів війни, закріплення зони демілітаризації на території РФ, скорочення наступального озброєння.

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