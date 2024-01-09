Обозреватель BILD считает зимнее наступление Путина провалившимся

Военный обозреватель BILD Юлиан Рёпке придерживается мысли, что как только оккупанты начали наступление в Донецкой и Харьковской областях, прошло уже три месяца и пока им не удалось ничего добиться, не считая гибели тысяч собственных солдат и потери более 400 единиц боевой техники. Об этом пишет BILD.



«Россия всё так же далека от захвата Купянска в Харьковской области и Авдеевки в Донецкой области, как и в октябре прошлого года», — заявил Рёпке.



По мнению немецкого аналитика, к северу от Авдеевки российские солдаты завязли у небольшого села Петровское, где украинская армия удерживает оборону там с помощью дронов-камикадзе и бронетранспортёров Bradley.



«Несколько месяцев на этом участке фронта не происходит серьёзных изменений, поэтому россияне пока что не могут окружить Авдеевку», — объясняет журналист BILD.



Далее он уточнил, что к северу от Купянска, который украинские войска освободили осенью 2022 года, российская армия застряла у села Синьковка.



Здесь танковые роты ВС РФ одна за другой натыкаются на минные поля, теряя технику. С российскими солдатами здесь в первую очередь борются с помощью кассетных боеприпасов и гранат, которые сбрасываются с дронов.



Единственный вопрос, который тревожит Рёпке — так это, как долго Украина сможет сдерживать наступление российской армии и хватит ли бойцам ВСУ боеприпасов для этого.



За российскими атаками с участием тысяч солдат в ноябре и декабре последовали более мелкие столкновения, которые продолжаются на протяжении последней недели.



По мнению журналиста BILD, России, очевидно, придётся снова собирать резервы, прежде чем она сможет в очередной раз перейти в наступление.



Напомним, ВС РФ незначительно продвинулись к северо-западу от Авдеевки, а 28 декабря продолжили позиционные бои.