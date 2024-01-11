В российской Калуге из-за атаки дрона повреждена наносная станция

Сегодня утром, 11 января, на окраине российской Калуги был замечен беспилотник. В результате работы ПВО якобы повреждена наносная станция. Об этом сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.



«Над техническим сооружением насосной станции произошел взрыв БПЛА. В результате взрыва здание получило повреждения», — написал он.



По уточненной информации, возгораний и пострадавших нет. На месте работают оперативные группы.



Напомним, ночью и утром 11 января над территорией Российской Федерации противовоздушная оборона сбила четыре беспилотника. В частности, один БПЛА над Калужской областью.