У російській Калузі через атаку дрона пошкоджено наносну станцію

Сьогодні вранці, 11 січня, на околиці російської Калуги було помічено безпілотника. Внаслідок роботи ППО нібито пошкоджено наносну станцію. Про це повідомив губернатор Калузької області Владислав Шапша.



«Над технічною спорудою насосної станції стався вибух БПЛА. Внаслідок вибуху будинок отримав пошкодження», — написав він.



За уточненою інформацією, загорянь та постраждалих немає. На місці працюють оперативні групи.



Нагадаємо, вночі та вранці 11 січня над територією Російської Федерації протиповітряна оборона збила чотири безпілотники. Зокрема один БПЛА над Калузькою областю.