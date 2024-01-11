Армия РФ ударила по Гродовке ракетами С-300: есть повреждения

Оккупанты атаковали Донетчину. Фото: полиция

Российские оккупанты обстреляли ракетами населенный пункт Гродовка Покровского района Донецкой области. В результате атаки поврежден промобъект. Об этом сообщили в пресс-службе полиции региона.



«Четырьмя ракетами С-300 россия ударила по Гродовке, повреждения получил промышленный объект», — говорится в сообщении.





Как известно, за 10 января полиция задокументировала 13 атак на гражданское население. Армия РФ обстреляла 7 населенных пунктов: города Авдеевка, Железное, Курахово, поселок Гродовка, села Бердичи, Новоселовка Первая, Орловка. Повреждена инфраструктура.





Кроме того, сегодня ночью две ракеты россияне направили на Мирноград. Поврежден многоквартирный дом и учебное заведение.



Напомним, российская армия за 10 января продолжила атаковать Донецкую область. В результате обстрела в Зализном погиб один гражданский.