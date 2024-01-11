За сутки на Донетчине оккупанты убили одного гражданского

Оккупанты убили одного гражданского. Фото: Вадим Филашкин

Российская армия за прошедшие сутки, 10 января, продолжила атаковать Донецкую область. В результате обстрела в Зализном погиб один гражданский. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.



«За 10 января россияне убили 1 жителя Донецкой области — в Зализном», — написал он.



С начала полномасштабной войны погибли 1831 человек, еще 4474 — получили ранения. Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.



Напомним, полицейские обнародовали фото с места попадания российских ракет в Харькове. По последним данным, в результате атаки пострадали 11 человек, среди них есть иностранцы.