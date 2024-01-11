Армія РФ вдарила по Гродівці ракетами С-300: є пошкодження

Окупанти атакували Донеччину. Фото: поліція

Російські окупанти обстріляли ракетами населений пункт Гродівка Покровського району Донецької області. Внаслідок атаки пошкоджено промоб'єкт. Про це повідомили у пресслужбі поліції регіону.



«Чотирма ракетами С-300 росія вдарила по Гродівці, пошкодження отримав промисловий об'єкт», — йдеться в повідомленні.





Як відомо, за 10 січня поліція задокументувала 13 атак на цивільне населення. Армія РФ обстріляла 7 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Курахове, селище Гродівка, села Бердичі, Новоселівка Перша, Орлівка. Пошкоджено інфраструктуру.





Крім того, сьогодні вночі дві ракети росіяни направили до Мирнограду. Пошкоджено багатоквартирний будинок та навчальний заклад.



Нагадаємо, російська армія за 10 січня продовжила атакувати Донецьку область. Внаслідок обстрілу в Залізному загинув один цивільний.