В Донецкой области задержали коллаборантку: женщина проезжала по 100 км ежедневно для выявления позиций ВСУ

Контрразведка задержала еще одну агентку «ФСБ», которая ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Об этом информирует пресс-центр СБУ.
В зоне особого внимания пособницы оккупантов были места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.
Переписка подозреваемой с оккупантами. Фото: СБУ
«Для сбора информации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидово, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать на общественном транспорте до 100 км вблизи передовой за день», — говорится в сообщении службы безопасности.
По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником «ФСБ».
Переписка подозреваемой с оккупантами. Фото: СБУ
На основании собранных доказательств, следователи сообщили задержанной о подозрении за предательство, совершенное в условиях военного положения. Женщине грозит пожизненное заключение.
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