В Донецкой области задержали коллаборантку: женщина проезжала по 100 км ежедневно для выявления позиций ВСУ

Коллаборантка из Донецкой области. Фото: СБУ

Контрразведка задержала еще одну агентку «ФСБ», которая ежедневно проезжала до 100 км, чтобы выявить позиции ВСУ вблизи Авдеевки и Марьинки. Об этом информирует пресс-центр СБУ.



В зоне особого внимания пособницы оккупантов были места базирования подразделений ВСУ, привлеченных к боевым операциям на Авдеевском и Марьинском направлениях.

Переписка подозреваемой с оккупантами. Фото: СБУ

«Для сбора информации она самостоятельно объезжала населенные пункты в районах Курахово, Мирнограда, Селидово, Новогродовки и Михайловки. Для выявления и фиксации позиций украинских войск злоумышленница могла проехать на общественном транспорте до 100 км вблизи передовой за день», — говорится в сообщении службы безопасности.



По данным следствия, фигуранткой является 33-летняя жительница Новогродовки, которая в октябре 2023 года была дистанционно завербована кадровым сотрудником «ФСБ».

Переписка подозреваемой с оккупантами. Фото: СБУ

На основании собранных доказательств, следователи сообщили задержанной о подозрении за предательство, совершенное в условиях военного положения. Женщине грозит пожизненное заключение.



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