На Донеччині затримали колаборантку: жінка проїжджала по 100 км щодня для виявлення позицій ЗСУ

Колаборантка із Донецької області. Фото: СБУ

Контррозвідка затримала ще одну агентку «ФСБ», яка щодня проїжджала до 100 км, щоб виявити позиції ЗСУ поблизу Авдіївки та Мар'їнки. Про це повідомляє пресцентр СБУ.



У зоні особливої уваги підсобниці окупантів були місця базування підрозділів ЗСУ, залучених до бойових операцій на Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Листування підозрюваної з окупантами. Фото: СБУ

«Для збору розвідінформації вона самостійно об’їжджала населені пункти в районах Курахового, Мирнограда, Селідового, Новогродівки та Михайлівки. Для виявлення та фіксації позицій українських військ зловмисниця могла проїхати громадським транспортом до 100 км поблизу передової за день», — йдеться у повідомленні служби безпеки.



За даними слідства, фігуранткою є 33-річна мешканка Новогродівки, яка у жовтні 2023 року була дистанційно завербована кадровим співробітником «ФСБ».

Листування підозрюваної з окупантами. Фото: СБУ

На підставі зібраних доказів, слідчі повідомили затриманій про підозру за зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Жінці загрожує довічне ув'язнення.



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