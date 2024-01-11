В Минэнерго рассказали о ситуации с отключением света

Из-за непогоды ситуация с электроснабжением во многих населенных пунктах Украины остается сложной. Фото: Минэнерго

По состоянию на утро 11 января в Украине остается обесточенным 281 населенный пункт из-за обледенения и падения опор, обрыва линий электропередачи. Об этом сообщило Минэнерго.

Отмечается, что самая тяжелая ситуация в Днепропетровской области — там без света 128 населенных пунктов. В Кировоградской области обесточено 70, в Николаевской и Одесской областях — 56 и 27 населенных пунктов соответственно.

За прошедшие сутки было запитано 248 населенных пункта: 58 — в Днепропетровской области, 73 — в Одесской, 37 — в Кировоградской, 43 — в Николаевской области.

Также полностью возобновили электроснабжение в населенных пунктах, обесточенных из-за непогоды, в Запорожской, Сумской и Черниговской областях.

Над устранением повреждений и восстановлением электроснабжения продолжают работать 117 бригад, 355 рабочих, 135 единиц техники, сообщили в Минэнерго.