У Міненерго розповіли про ситуацію із відключенням світла

Через негоду ситуація з електропостачанням у багатьох населених пунктах України залишається складною. Фото: Міненерго

Станом на ранок 11 січня в Україні залишається знеструмленим 281 населений пункт через зледеніння та падіння опор, обрив ліній електропередачі. Про це повідомило Міненерго.

Зазначається, що найважча ситуація на Дніпропетровщині — там без світла 128 населених пунктів. У Кіровоградській області знеструмлено 70, у Миколаївській та Одеській областях – 56 та 27 населених пунктів відповідно.

Минулої доби було заживлено 248 населених пунктів: 58 — у Дніпропетровській області, 73 — на Одещині, 37 — на Кіровоградщині, 43 — на Миколаївщині.

Також повністю відновили електропостачання у населених пунктах, знеструмлених через негоду, у Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.

Над усуненням пошкоджень та відновленням електропостачання продовжують працювати 117 бригад, 355 робітників, 135 одиниць техніки, повідомили у Міненерго.