В Луганской области оккупанты планируют создать шесть всероссийских свалок — ОВА

Оккупанты обещают за шесть лет построить в так называемой «ЛНР» шесть всероссийских мусорников. Об этом сообщил начальник Луганской ОВА Артем Лысогор.

«Оккупанты не выделяют денег на восстановление имущества или полноценную компенсацию. Но есть средства на свалки: обещают за шесть лет построить в так называемой «ЛНР» шесть всероссийских мусорников. Впрочем, населенные пункты последние полтора года страдают от мусора, потому что его никто не вывозит и не утилизирует. Нашлось 375 миллионов рублей — не на ликвидацию стихийных свалок, пока только на проекты», — говорится в сообщении.

Напомним, авиабомба с российского самолета упала на оккупированный город Рубежное в Луганской области. «Руководитель» оккупированной части области Леонид Пасечник заявил о «внештатном схождении авиационного боеприпаса ФАБ-250».