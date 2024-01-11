На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА

Окупанти обіцяють за шість років побудувати у так званій «ЛНР» шість всеросійських смітників. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Окупанти не виділяють грошей на відновлення майна чи повноцінну компенсацію. Але є кошти на звалища: обіцяють за шість років збудувати у так званій «ЛНР» шість всеросійських смітників. Втім, населені пункти останні півтора роки страждають від сміття, бо його ніхто не вивозить та не утилізує. Знайшлося 375 мільйонів рублів — не на ліквідацію стихійних звалищ, поки що лише на проекти», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, авіабомба з російського літака впала на окуповане місто Рубіжне у Луганській області. «Керівник» окупованої частини області Леонід Пасічник заявив про «позаштатне сходження авіаційного боєприпасу ФАБ-250».