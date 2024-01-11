В оккупированном Донецке перевернулся автобус с пассажирами внутри

В оккупированном Донецке перевернулся автобус. Фото: Типичный Донецк

Во временно оккупированном Россией Донецке произошло дорожно-транспортное происшествие, перевернулся автобус с пассажирами внутри. Об этом стало известно «Новостям Донбасса».



Как отмечается, инцидент произошел сегодня, 11 января, возле Фабрики игрушек с автобусом маршрута №41.



По предварительной информации, информации о пострадавших и погибших нет.



Напомним, в Краматорске Донецкой области 6 января произошло дорожно-транспортное происшествие, автомобиль Nissan Rogue врезался в дерево. Спасатели пытались деблокировать мужчину из автомобиля, однако реанимировать его не удалось.