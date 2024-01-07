В Краматорске произошло ДТП: погиб мужчина

В Краматорске Донецкой области 6 января произошло дорожно-транспортное происшествие, автомобиль Nissan Rogue врезался в дерево. Спасатели пытались деблокировать мужчину из автомобиля, однако реанимировать его не удалось. Об этом сообщили в пресс-службе Главном управления ГСЧС Украины в Донецкой области.



«Вчера (6 января) в Службу спасения поступила информация о том, что в городе Краматорск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего в машине был заблокирован мужчина», — говорится в сообщении.



Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического и шанцевого инструмента деблокировали мужчину, но в ходе проведения реанимационных мероприятий мужчина умер.





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