В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині

В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк

У тимчасово окупованому Росією Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода, перекинувся автобус з пасажирами всередині. Про це стало відомо «Новинам Донбасу».



Як зазначається, інцидент стався сьогодні, 11 січня, біля Фабрики іграшок із автобусом маршруту №41.



За попередньою інформацією, інформації про постраждалих та загиблих немає.



Нагадаємо, у Краматорську Донецької області 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода, автомобіль Nissan Rogue врізався у дерево. Рятувальники намагалися деблокувати чоловіка із автомобіля, проте реанімувати його не вдалося.