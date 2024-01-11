Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Алчевськ

В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині

11 січня 2024, 16:59

В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині

В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк

У тимчасово окупованому Росією Донецьку сталася дорожньо-транспортна пригода, перекинувся автобус з пасажирами всередині. Про це стало відомо «Новинам Донбасу».

Як зазначається, інцидент стався сьогодні, 11 січня, біля Фабрики іграшок із автобусом маршруту №41.

За попередньою інформацією, інформації про постраждалих та загиблих немає.

Нагадаємо, у Краматорську Донецької області 6 січня сталася дорожньо-транспортна пригода, автомобіль Nissan Rogue врізався у дерево. Рятувальники намагалися деблокувати чоловіка із автомобіля, проте реанімувати його не вдалося.

Читайте також:

«Новини Донбасу» у Telegram — лише найважливіше. Підписуйтесь!

ТЕГИ

Місця
Донецьк
Події
ДТП

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
16:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
15:35
Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС
14:59
На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА
14:38
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
09:58
За добу окупанти обстріляли Херсонщину понад сотню разів
23:13
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 10 січня
22:45
Поранений під час обстрілу мешканець Горлівки помер, пошкоджено авто та будинок
18:29
«ДНР» хоче видобувати літій на підконтрольному Україні Донбасі
16:56
У Севастополі загинув російський полковник під час удару по командному пункту
16:35
Майже 40 багатоквартирних будинків залишаються без опалення в окупованому Маріуполі
15:45
Окупанти провели фільтрацію мешканців Рубіжного через падіння власної бомби — ЦНС
13:15
Спеціально для війни РФ в Україні Іран розробив новий дрон-камікадзе — Sky News
11:10
Окупанти вперше атакували Нікополь дронами-камікадзе з камерами нічного бачення
10:15
Росія хоче створити 15-кілометрову «буферну зону» в Харківській області — ISW
09:59
Російська армія перекидає техніку та військових через Маріуполь у бік Бердянська
09:45
Фото наслідків удару по дитячому центру опублікувала Харківська ОВА
08:30
Росія б'є по Україні північнокорейськими ракетами — Білий дім
08:00
Окупанти обстріляли Харків, є пошкодження
23:09
Донецьк, Луганськ і не тільки: Головні події 9 січня
усі новини
19:39
Війну треба закінчити, а не заморозити — Зеленський
19:14
Українські військові потребують відпочинку: новий законопроект про мобілізацію вже готовий
17:59
Правозахисники встановили, де в Росії мешкає частина викрадених дітей з України
17:59
В ОВА повідомили, скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не погоджуються на евакуацію
17:49
Російські окупанти намагаються вийти на кордон каналу Сіверський Донець — Донбас
17:39
У ЄС пояснили, чому Україна досі не отримала обіцяного 1 мільйона боєприпасів
17:20
Краматорськ: наркомани знайшли притулок у мобільному укритті
16:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
16:15
Зеленський розповів, до кого з українців за кордоном «є питання»
15:58
Законопроект про мобілізацію відправили на доопрацювання до Кабміну
15:35
Жителям окупованої Херсонщини видають вугілля в обмін на російський паспорт — ЦНС
14:59
На Луганщині окупанти планують створити шість всеросійських звалищ — ОВА
14:38
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
13:31
Керівну посаду в російському фонді отримав наркоторговець, який воював в Україні — ЗМІ
12:55
На Шмигаля склали протокол в агентстві з питань запобігання корупції
12:34
На Донеччині через обстріл росіян знеструмлено дві шахти: гірників вивели на поверхню
12:18
КНДР може продати Росії новий тип тактичних керованих ракет
11:50
У Міненерго розповіли про ситуацію із відключенням світла
11:07
Плацдарм у Кринках став однією з найбільших пасток для ЗС РФ за всю війну — аналітик BILD
10:57
Сім громад на Донеччині було обстріляно росіянами за минулу добу
усі новини
ВІДЕО
В ОВА повідомили, скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не погоджуються на евакуацію В ОВА повідомили, скільки людей залишилося в Авдіївці та чому вони не погоджуються на евакуацію
11 січня, 17:59
В окупованому Донецьку перекинувся автобус. Фото: Типовий Донецьк В окупованому Донецьку перекинувся автобус з пасажирами всередині
11 січня, 16:59
У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій У мережі показали знищення складу сил РФ в окупованій Ясинуватій
11 січня, 14:38
Пожежа під Москвою. Фото: кадр із відео Під Москвою сталася велика пожежа: горів цех з виробництва полімерної продукції
11 січня, 08:52
Пожежа у Харкові після обстрілу. Фото: соцмережі Війська РФ знову вдарили по готелю у Харкові: відомо про 10 постраждалих
10 січня, 23:29
Перші хвилини після атаки росіян у Покровському районі. Фото: кадр із відео У мережі з'явилися перші кадри допомоги цивільним після атаки РФ у Покровському районі
09 січня, 15:25
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2023 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Політика сайтуПолітика конфіденційностіРедакціяКонтактиРеклама