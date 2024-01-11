Украинские военные нуждаются в отдыхе: новый законопроект о мобилизации уже готов

В министерстве обороны Украины уже подготовили новую редакцию законопроекта о мобилизации с учетом всех предложений. Их согласовали в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке. Об этом заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.



«Наши воины нуждаются в ротациях и отпусках. Наши воины нуждаются в возможности восстановиться. Наши воины имеют право знать, что их ждет и планировать собственную жизнь. Законопроектом о мобилизации планируется установить четкий срок службы по мобилизации — и это необходимо каждому воину. Наша команда уже подготовила новую редакцию законопроекта с учетом всех предложений, согласованных в рабочем порядке с депутатами на заседаниях комитета по национальной безопасности, обороне и разведке», — написал он в Facebook.



По словам Умерова, Минобороны готово выносить его на согласование правительства в ближайшее время.



Он сообщил, что предыдущую редакцию законопроекта отозвали, но закон нужен как можно быстрее.



Глава ведомства подчеркнул, что над мобилизационным законопроектом работали полгода в рабочей группе — представители всех фракций парламента, команды Министерства обороны, Генерального штаба и ряда других министерств и ведомств.



Он напомнил, что после регистрации законопроекта в парламенте вместе с командой Минобороны, главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, начальником Генштаба Сергеем Шапталой они принимали участие в обсуждениях и закрытых совещаниях.



Умеров подчеркнул, что военным нужно дать возможность отдохнуть, а освобожденным из плена нужно дать выбор, оставаться ли в армии. Те из них, кто выберет остаться, нуждаются минимум в нескольких месяцев отпуска.