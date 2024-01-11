Українські військові потребують відпочинку: новий законопроект про мобілізацію вже готовий

У міністерстві оборони України вже підготували нову редакцію законопроєкту щодо мобілізації з урахуванням усіх пропозицій. Їх узгодили у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з національної безпеки, оборони та розвідки. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умеров.



«Наші воїни потребують ротацій та відпусток. Наші воїни потребують можливості відновитись. Наші воїни мають право знати, що на них чекає і планувати власне життя. Законопроєктом про мобілізацію планується встановити чіткий термін служби з мобілізації — і це потрібно кожному воїну. Наша команда вже підготувала нову редакцію законопроєкту з урахуванням усіх пропозицій, узгоджених у робочому порядку з депутатами на засіданнях комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки», — написав він у Facebook.



За словами Умерова, Міноборони готове виносити його на узгодження уряду найближчим часом.



Він повідомив, що попередню редакцію законопроєкт відкликали, але закон потрібен якнайшвидше.



Глава відомства наголосив, що над мобілізаційним законопроєктом працювали пів року у робочій групі — представники всіх фракцій парламенту, команди Міністерства оборони, Генерального штабу та низки інших міністерств та відомств.



Він нагадав, що після реєстрації законопроєкт в парламенті разом із командою Міноборони, головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, начальником Генштабу Сергієм Шапталою вони брали участь в обговореннях та закритих нарадах.



Умеров наголосив, що військовим потрібно дати можливість відпочити, а звільненим із полону треба дати вибір, чи залишатися в армії. Ті з них, хто вибере залишитися, потребують мінімум кількох місяців відпустки.