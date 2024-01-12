Риши Сунак сегодня посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи

Сегодня, 12 января 2024 года, премьер-министр Британии Риши Сунак посетит Киев и объявит о новом пакете военной помощи, гарантиях безопасности и гуманитарной поддержке. Об этом сообщает Sky News.



Британский премьер подпишет с президентом Владимиром Зеленским британско-украинское соглашение о сотрудничестве в области безопасности.



Отмечается, что в новое соглашение между двумя странами войдет обмен разведывательными данными, кибербезопасность, медицинская и военная подготовка, а также оборонно-промышленное сотрудничество.



«Великобритания предоставит Украине военную помощь на сумму 2,5 миллиарда фунтов стерлингов в 2024-2025 годах, что на 200 миллионов фунтов больше, чем в предыдущие два года», — заявил премьер-министр.



Ранее стало известно, что США приостановили военную помощь Украине, пока Конгресс не одобрить новый пакет для поддержки Киева.